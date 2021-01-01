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Heat, Victor Oladipo ile devam kararı aldı

Miami Heat'in, Victor Oladipo'yu bir yıllık minimum kontrat ile takımda tuttuğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Victor Oladipo'yu bir yıllık minimum kontrat ile takımda tuttuğu bildirildi.

Miami, Oladipo'yu Mart ayında Houston Rockets'tan takas yoluyla kadrosuna katmış, ancak 29 yaşındaki oyuncu sağ kuadriseps tendonunu sakatladıktan sonra takımda yalnızca dört maç forma giyebilmişti.

Mayıs ayında ameliyat geçiren Oladipo'nun, Kasım ayına kadar tam temaslı faaliyet için uygun durumda olacağı söylenmişti. Oladipo ilk olarak bu sakatlığı Ocak 2019'da geçirmiş ve bir yıl parkelerden uzak kalmıştı.

Oladipo, geçtiğimiz sezon Indiana Pacers, Rockets ve Heat formasıyla çıktığı 33 maçta 19.8 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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