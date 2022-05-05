Heat ve Suns, 2-0 yaptı!

NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Heat ve Suns, 2-0 yaptı!
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05 Mayıs 2022 10:50
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde iki milli oyuncu Ömer Yurtseven ile Furkan Korkmaz'ı karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 119-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinde Heat, 76ers'ı 119-103 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağladı.

Heat'te Bam Adebayo 23 sayı, Jimmy Butler 22 sayı ve 12 asistle oynadı.

Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven, 1 dakika 23 saniye süre aldı ve 2 sayı üretti.

Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, 18 dakika 15 saniye süre aldı ve 8 sayı, 6 ribaunt ile mağlubiyete engel olamadı.

Phoenix Suns, 2-0 öne geçti

Batı Konferansı yarı finalinde ise Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 129-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Suns'ta, Devin Booker, 30 sayı, Chris Paul ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

 
 
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