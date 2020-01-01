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Heat ve Dragic, yeni bir sözleşme yapmak istiyorlar

Miami Heat ve veteran oyun kurucu Goran Dragic, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, karşılıklı olarak yeni bir sözleşme yapmakla ilgileniyorlar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat ve veteran oyun kurucu Goran Dragic, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, karşılıklı olarak yeni bir sözleşme yapmakla ilgileniyorlar.

34 yaşındaki oyuncu, 2020 ölü sezonu başladığında sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Heat, Bird haklarını korurken, Dragic'e yeni bir kontrat vermek için maaş sınırını aşabilir.

Yedek bir role taşınmasına rağmen Dragic, Heat için verimli bir yıl geçirmiş ve maç başına 16.2 sayı, 5.1 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları ile oynayarak, %36.7'lik bir üçlük isabeti tutturmuştu.

Ancak, playofflarda ilk beş kadrosuna yükseldikten sonra, kariyerinde bir kez All-Star olmuş olan Dragic, ilk üç playoff turunda maç başına 20.9 sayı, 4.7 asist ve 4.2 ribaunt ortalama yakalayarak, Heat'in hücumunu hızlandırmıştı.

NBA Finalleri'nin 1. maçında Los Angeles Lakers'a karşı geçirdiği yırtık bir plantar fasya sakatlığı yüzünden, Dragic serinin geri kalanında varlığını sınırlamıştı.


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