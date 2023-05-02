NBA'deki bazı takım yöneticilerinin, Miami Heat guardı Tyler Herro'nun sakatlığının Heat'in playoff maratonunu derinden etkilemeyeceğine inandıkları bildirildi.



Herro'nun Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı playoff ilk turundaki 1. maçta geçirdiği sakatlığın, Miami ekibinin hücumda kendisine büyük oranda güvenmesi sebebiyle takımı oldukça sıkıntıya sokacağı düşünülüyordu.



Ancak ESPN'den Zach Lowe, kendi podcast'inde yaptığı açıklamada bazı NBA yöneticilerinin Heat ekibinin 23 yaşındaki guardını pek 'aramadığını' düşündüklerini aktardı:



"Ligdeki bazı yöneticilerin, 'Heat'in Tyler Herro'yu insanların düşündüğü kadar aradığını pek sanmıyorum' gibi şeyler dediklerini duydum. Bence playofflarda ilerledikçe, sakatlığının ne kadar önemli olduğu zamanla unutulacak gibi."



Sezonda 20.1 sayı, 5.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış olan Herro'nun, playofflarda Miami adına ikincil hücum opsiyonu olması bekleniyordu.





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