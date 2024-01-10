Heat'ten koç Erik Spoelstra'ya 120 milyon dolar!

Miami Heat, uzun süredir koçu olan Erik Spoelstra ile sekiz yıllığı 120 milyon dolarlık sözleşme uzatması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Heat'ten koç Erik Spoelstra'ya 120 milyon dolar!
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10 Ocak 2024 13:03
Miami Heat, uzun süredir koçu olan Erik Spoelstra ile sekiz yıllığı 120 milyon dolarlık sözleşme uzatması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre bir koç için ödenen en yüksek meblağ olarak NBA tarihine geçen bu kontrat, geçtiğimiz yaz döneminde Detroit Pistons'ın koç Monty Williams'a ödediği miktarı geride bıraktı.

Heat'te 16. sezonunu geçiren 53 yaşındaki koç, bir önceki sözleşmesinin son yılındaydı.

Spoelstra, 2008-09 sezonunda efsanevi koç ve başkan Pat Riley'nin yerini devraldıktan bu yana 725-506'lık bir seri elde ederken, Heat ekibini, 2012 ve 2013'te kazanılan arka arkaya şampiyonluklar da dahil olmak üzere altı kez Final serisine yükseltmişti.

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