"Heat, şu anda Bam Adebayo'ya para veremez" iddiası!

Miami Heat'in, 2021'deki maaş boşluğunu koruma niyetinde olduğundan ötürü, Bam Adebayo'nun sözleşmesini uzatmayacağı iddia edildi.



Adebayo, bu yaz 2017 Draft sınıfının bir parçası olarak, bir sözleşme uzatması için uygun durumda. Ancak bu, Heat'in 2021 için maaş boşluğunu korumaya yönelik planlarından dolayı, gerçekleşme olasılığı düşük olarak görülüyor. Heat'in 2021 yazında Giannis Antetokounmpo ve Victor Oladipo'yu kovalaması bekleniyor.



ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde şu açıklamaları yaptı:



"Ölü sezonda bir maksimum kontrat imzalamayacak. Bence imzalaması gerekse de, Heat, 2021 yazı için paradan tasarruf edecek. Bu sizin için neredeyse garanti edebileceğim bir hikaye: Bam Adebayo bu ölü sezonda, bir uzatma kontratı imzalamayacak. 'Bam, seninle daha sonra ilgileneceğiz.' durumu olacak."



Adebayo, Heat'in kendisinin aldığı her teklifle eşleşmesine izin verecek, sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



