Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Heat, şu anda Bam Adebayo'ya para veremez" iddiası!

Miami Heat'in, 2021'deki maaş boşluğunu koruma niyetinde olduğundan ötürü, Bam Adebayo'nun sözleşmesini uzatmayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, 2021'deki maaş boşluğunu koruma niyetinde olduğundan ötürü, Bam Adebayo'nun sözleşmesini uzatmayacağı iddia edildi.

Adebayo, bu yaz 2017 Draft sınıfının bir parçası olarak, bir sözleşme uzatması için uygun durumda. Ancak bu, Heat'in 2021 için maaş boşluğunu korumaya yönelik planlarından dolayı, gerçekleşme olasılığı düşük olarak görülüyor. Heat'in 2021 yazında Giannis Antetokounmpo ve Victor Oladipo'yu kovalaması bekleniyor.

ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde şu açıklamaları yaptı:

"Ölü sezonda bir maksimum kontrat imzalamayacak. Bence imzalaması gerekse de, Heat, 2021 yazı için paradan tasarruf edecek. Bu sizin için neredeyse garanti edebileceğim bir hikaye: Bam Adebayo bu ölü sezonda, bir uzatma kontratı imzalamayacak. 'Bam, seninle daha sonra ilgileneceğiz.' durumu olacak."

Adebayo, Heat'in kendisinin aldığı her teklifle eşleşmesine izin verecek, sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal