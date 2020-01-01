Heat, Robinson ve Nunn'ın sözleşmelerini garanti altına aldı

ESPN'den Bobby Marks'a göre Miami Heat, Duncan Robinson ve Kendrick Nunn'ın 2020-21 sezonundaki sözleşmelerini garanti altına aldı.



Her iki oyuncu da Heat için yükselişe geçtikleri sezonlar geçirerek ve koç Erik Spoelstra'nın ekibinin Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer almasına ve sonunda NBA Finallerine kadar yükselmesine yardımcı olmuşlardı.



Normal sezonda Goran Dragic'in önünde point guard olarak ilk beş başlamak üzere seçilen Nunn, %43.9 şut isabeti ile 15.3 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı. KOVID-19'a yakalandığından ötürü rotasyondan düştükten sonra Nunn, playofflarda eski performansını gösterememişti. Dragic ise playofflarda oldukça iyi bir dönem geçirmiş ve Finallerin 1. maçında sakatlanmadan önce, takımın skor liderliğini üstlenmişti.



Robinson ise, Heat formasıyla uzak mesafeden %44.6 isabetle oynamıştı ve Miami'de tek bir sezonda en çok üçlük atan oyuncu olduğu muhteşem bir sezonun ardından, ligdeki en iyi üçlükçülerden biri olarak kabul edilmeye başlamıştı. 26 yaşındaki oyuncu, takıma bir ilk beş oyuncusu olarak büyük bir katkı sağlamıştı ve sözleşmesi, Nunn'ınki gibi, Miami için oldukça kelepir.



