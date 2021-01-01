Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Heat, Oladipo'nun bu sezon dönmesini bekliyor

Miami Heat'in, guard oyuncusu Victor Oladipo'nun bu sezon tekrar oynamasını beklediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, guard oyuncusu Victor Oladipo'nun bu sezon tekrar oynamasını beklediği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oladipo, bu sezon Heat için oynamaya geri dönebilir. Wojnarowski, son altı maçı daha çok "tedbir amaçlı" kaçıran veteran guardın bu sezon tekrar oynamasının beklendiğini belirtti.

Bu sezonun başlarında Indiana Pacers ve Houston Rockets formaları giymiş olan Oladipo, Heat'e son takas tarihi olan 25 Mart'ta katılmıştı.

Oladipo, bu yıl Indiana ve Houston'da oynadığı 29 maçta %41.1 şut isabetiyle 20.8 sayı ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı ve 8 Nisan'da Los Angeles Lakers'a karşı dizinden sakatlanmadan önce, Miami'de yalnızca dört maç forma giymişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal