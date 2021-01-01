Heat, Oladipo'nun bu sezon dönmesini bekliyor

Miami Heat'in, guard oyuncusu Victor Oladipo'nun bu sezon tekrar oynamasını beklediği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oladipo, bu sezon Heat için oynamaya geri dönebilir. Wojnarowski, son altı maçı daha çok "tedbir amaçlı" kaçıran veteran guardın bu sezon tekrar oynamasının beklendiğini belirtti.



Bu sezonun başlarında Indiana Pacers ve Houston Rockets formaları giymiş olan Oladipo, Heat'e son takas tarihi olan 25 Mart'ta katılmıştı.



Oladipo, bu yıl Indiana ve Houston'da oynadığı 29 maçta %41.1 şut isabetiyle 20.8 sayı ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı ve 8 Nisan'da Los Angeles Lakers'a karşı dizinden sakatlanmadan önce, Miami'de yalnızca dört maç forma giymişti.



