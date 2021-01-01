Heat, Meyers Leonard'ı takımdan süresiz uzaklaştırdı!

Miami Heat ekibinin, pivot Meyers Leonard'ın bir canlı yayın sırasında Yahudi karşıtı ırkçı bir ifade kullanması sonrası, kendisini takımdan süresiz olarak uzaklaştırdığı açıklandı.



Leonard, Twitch platformundaki canlı yayınında Call of Duty video oyununu oynarken, Yahudilere karşı ırkçı bir ifade kullandı.



Videoda, Leonard'ın "K*ke" ifadesini kullandığı ve kısa bir süre sonra, bir telefon alarak canlı yayından çıktığı görüldü.



Beraber oynadığı oyunculara, eşinin kendisini aradığını söyleyen Leonard'ın, görüşme sırasındaki değişen yüz ifadeleri dikkat çekti.



Güney Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre bir ekip sözcüsü, Heat'in Leonard tarafından kullanılan ifadenin farkında olduğunu ve videoyu incelediklerini söyledi.



NBA sözcüsü Mike Bass yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"NBA, her türlü nefret söylemini tartışmasız bir şekilde kınamaktadır.



Meyers Leonard'ın kullandığı sözler çok yanlıştır ve ekibimizle ilişkili hiç kimsenin nefret dolu ifadelerine müsamaha göstermeyiz. Bir Miami Heat oyuncusundan bunu duymak, özellikle burada çalışanların yanı sıra Güney Florida, Miami Heat ve NBA topluluğu için de hayal kırıklığına uğratıcı ve inciticidir.



Meyers Leonard süresiz olarak takımdan uzakta olacaktır. Miami Heat, araştırmasını yürütürken NBA ile işbirliği yapacaktır."



"İFADEM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"





Meyers ise Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda, kullandığı ifadeden ötürü özür diledi:



"Dün bir canlı yayın sırasında Yahudi karşıtı bir hakaret kullandığım için çok üzgünüm. Bu ifadenin Yahudi cemaatine ve tarihine ne kadar büyük bir hakaret olduğu konusundaki bilgisizliğim, kesinlikle bir bahane değildir. Hatalıydım."



29 yaşındaki Leonard şu anda omuz sakatlığı ile sezonu kapatmış durumda.



