Miami Heat, Dallas Mavericks ve New Orleans Pelicans'ın, 2 Ağustos'ta NBA'in müzakere zamanı başlar başlamaz, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin peşine düşecekleri bildirildi.



Substack'ten Marc Stein, Lowry'nin özellikle Heat yıldızı Jimmy Butler ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve bunun da Miami'ye bu yaz yıldız oyuncuyu kadrosuna katma konusunda hafif bir avantaj sağlayabileceğini bildirdi.



35 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun son zamanlarında, ayak enfeksiyonu probleminden ötürü birçok kez kenarda oturmuştu. Lowry, geçtiğimiz sezon 46 maçta %39.6 üçlük isabetiyle 17.2 sayı ve 7.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



Sportsnet'ten Michael Grange'a göre, geçen sezon Toronto'da kalmak için tek yıllığı 30.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Lowry, bir sonraki anlaşmasında üç yıllık bir kontrat yapmak istiyor.



