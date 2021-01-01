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"Heat, Karl-Anthony Towns'ı izliyor" iddiası!

Miami Heat'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı "izlediği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı "izlediği" iddia edildi.

Clutchpoints.com'dan Evan Massey'e göre bir NBA yöneticisi, Heat'in Towns'ı izlediğini belirtti:

"Miami büyük bir anlaşma yapmak istiyor ve gözleri Karl-Anthony Towns'ın üzerinde. Şu anda bekleme ve izleme halindeler."

NBA'deki en iyi pivotlardan biri olan ve 22.6 sayı, 11.7 ribaund, 2.8 asist ve 1.5 blokluk kariyer ortalamalarına sahip olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, bu süre zarfında yalnızca tek sefer playoffları görebilmişti.

Timberwolves ise, bu sezon 7-29'luk derecesi ile ligin en dip noktasında yer alıyor.


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