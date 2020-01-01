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Heat, James Harden görüşmelerinden çekildi!

South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre Miami Heat, artık Houston Rockets ile olası bir James Harden takası görüşmelerinde bulunmuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre Miami Heat, artık Houston Rockets ile olası bir James Harden takası görüşmelerinde bulunmuyor.

Miami daha önce Harden'in bildirilen takas talebinden sonra Rockets'a ulaşmıştı, ancak Winderman soruşturmalarının üstünkörü olduğunu belirtti.

Heat'in Harden'ın tercih ettiği takas yerleri listesinde olduğu söylenmişti. Görünüşe göre iki tarafın karşılıklı ilgisi vardı ve Miami, anlaşmayı tamamlamak adına yükselen yıldız Tyler Herro'yu da buna dahil etmeye hazırdı.

Miami Herald'dan Barry Jackson, Miami'nin Houston'ın yüksek fiyat sorması nedeniyle, nihayetinde görüşmeleri iptal ettiğini söyledi.

Harden, sekiz sezon sonra ayrılmaya çalıştığı organizasyonunun bu ayın başındaki antrenman kampına geç gelmişti.


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