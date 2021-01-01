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Heat'in radarında DeMar DeRozan var!

Miami Heat'in serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ile ilgilendiği bildirildi.

DeRozan'ın Heat yıldızı Jimmy Butler ve Toronto Raptors'tan eski takım arkadaşı Kyle Lowry ile yakın bir dostluğu olduğu biliniyor. Miami'nin ölü sezon dönemindeki önceliğinin Lowry'yi takip etmek olduğu belirtilmişti.

Heat'in DeRozan'ı kadrosuna katmak için, Spurs'ün de katılımını gerektirecek olan ve işleri karmaşık hale getirebileceği düşünülen bir 'imza ve takas' işlemi uygulaması gerekecek.

2020-21 sezonunda Spurs ile üçüncü sezonunu geçirmiş olan DeRozan, maç başına 33.7 dakikada 21.6 sayı, 4.3 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.


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