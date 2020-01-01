Heat için DeMarcus Cousins iddiası!

Miami Heat'in, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı playofflar için kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Heat, geçtiğimiz yaz da kovaladığı Cousins ile bir süredir ilgileniyor. Miami ekibi, Boogie Şubat ayında Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakıldığında hala onunla ilgileniyordu.



NBA sezonunun önümüzdeki ay yeniden başlamasıyla, Sun Sentinel'den Heat muhabiri Ira Winderman, Heat'in Cousins'ı bir playoff koşusu için alma olasılığı olduğunu belirtti. Ancak, şu anda bunu engelleyen meseleden de bahsetti:



"Heat 6 Şubat'ta Andre Iguodala, Jae Crowder ve Solomon Hill için takas yaptığında, (başkan) Pat Riley, Justise Winslow, James Johnson ve Dion Waiters takası ile takıma maaş sınırının altında, playoff dönemi için, kontratı ödenmiş oyuncular arasından bir kişi alabilmek için yeterli alan bıraktığını söylemişti. Daha sonra, Heat'in kimin mevcut olabileceğini ölçebildiği dönemde lig kapatılmıştı. Yani evet, böyle bir hamle için maaş sınırı altında yer var. Ancak kadroda yer yok. Heat, bir oyuncuyu kesmezse (Solomon Hill? Udonis Haslem? Chris Silva?), başka bir oyuncu eklenemez."



Heat'in sezonun ortasında Haslem'ı serbest bırakması pek olası görünmüyor, bu nedenle Heat, Cousins'ı almak için hamle yaparsa, Hill ve Silva, muhtemel gidebilecek oyuncular olarak görülüyor.



Bu yıl, Silva takımla üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu da, baştaki iki yönlü kontratının yükseltilmiş haliydi. Hill ise, Şubat ayında Memphis Grizzlies ile yapılan takasla gelmişti.



Cousins bu sezon, çapraz bağ sakatlığından iyileşmeye çalıştığı için hiç oynamamıştı. Geçtiğimiz sezon, Golden State Warriors ile maç başına ortalama 16.3 sayı, 8.2 ribaund, 3.6 asist, 1.3 top çalma ve 1.5 blok ile oynamıştı.



