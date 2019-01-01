Heat, Herro'nun, Booker'dan daha iyi olabileceğine inanıyor!

Miami Heat'in, Tyler Herro'nun Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'dan daha iyi olabileceğine inandığı bildirildi.



Heat, çaylak Tyler Herro için parlak bir gelecek hayal ediyor. Nitekim, kısa süre önce The Lowe Post podcast'inde yer alan ESPN'den Dan LeBatard'a göre, ekibin Herro'nun Booker'ı gölgede bırakabileceğine inandığı açıklandı:



"Bunun daha önce anlatılan bir hikaye olup olmadığını bilmiyorum ama antrenmanını izliyorlardı ve bu antrenmanda, uzun süredir yaptıkları bir atış çalışması vardı. Ve Tyler Herro herkesten daha iyiydi. Ray Allen'dan bile. O atış çalışmasında Tyler Herro'dan daha iyi olan hiç kimse yoktu. Ve bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum, ama Devin Booker'dan daha iyi olabileceğini düşünüyorlar."



20 yaşındaki Herro, 2019 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçilmiş ve 2019-20 normal sezonunda maç başına 13.5 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu.



Booker, NBA'deki en iyi şutör guardlardan biri olarak, bu sezon maç başına 26.6 sayı, 6.5 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



