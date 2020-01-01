"Heat, Giannis için 'herhangi iki oyuncuyu' vermeye hazır" iddiası!

Miami Heat'in, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için "herhangi iki oyuncudan" vazgeçmeye istekli olduğu iddia edildi.



Giannis, ikinci MVP ödülünü kazanmaya oldukça yakın ve 25 yaşındaki yıldız, sezon ortalamaları 29.5 sayı, 13.6 ribaund ve 5.6 asistle, ligin en çok sevilen oyuncularından biri.



Buna bağlı olarak, iddialara göre Heat bu ölü sezonda bir takas için "herhangi" iki oyuncudan vazgeçmeye razı.



Sun Sentinel'den Ira Winderman, Heat'in Antetokounmpo'ya olan ihtiyacı üzerine bir soruya yanıt olarak şunları kaleme aldı:



"En çok hemfikir olduğum nokta, Bucks'ın NBA Finallerine çıkması gerektiği, yoksa Milwaukee'de işler oldukça tedirgin hale gelecek. Diğer söylediklerinize gelince, şöyle bir gerçek var: Heat'in mecbur kalması durumunda, mevcut kadroda Giannis Antetokounmpo ile takas edemeyecekleri bir oyuncu yok, hatta iki oyuncu."



Giannis, Bucks'ı terk etmekle alakalı hiçbir zaman bir arzu dile getirmemiş olsa da, serbest oyuncu döneminin yaklaşması ve kendi liderliğinde takımın henüz Final serisine ulaşmamış olması nedeniyle, takımda kalacağına dair hiçbir garanti bulunmuyor.



