Heat ekibi Lowry'yi alamazsa, yedek plan Dinwiddie!

Miami Heat'in, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi alamaması durumunda Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'yi yedek plan olarak gördüğü iddia edildi.



Birkaç takımın ilk beş oyuncusu kalibresinde bir guard arayışında olduğu serbest oyuncu döneminde, Dinwiddie'nin en çok rağbet gören serbest oyuncular arasında olması bekleniyor.



Miami Herald'dan Anthony Chiang ve Barry Jackson'a göre Heat, Lowry'yi alamazsa Dinwiddie'ye ilgi gösterebilir:



"Bir kaynağa göre, Nets'in sınırsız serbest oyuncusu Spencer Dinwiddie'nin, Heat'in Lowry'yi alamaması durumunda ilgileneceği oyuncular arasında olması bekleniyor."



Dinwiddie, Nets'in 27 Aralık'ta Charlotte Hornets'a karşı aldığı mağlubiyette çapraz bağlarından sakatlık geçirmiş ve bu durum, 2020-21 sezonunu yalnızca iki maç oynamasının ardından kapatmasına sebep olmuştu. Ancak Dinwiddie'nin Haziran ayından itibaren basketbol faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti.



Dinwiddie, 2019-20 sezonunda Nets formasıyla 64 maçta 20.6 sayı ve 6.8 asist ortalamaları tutturmuştu.



