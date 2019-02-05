Heat, Chris Bosh'ın 1 numaralı formasını emekli edecek!

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Miami Heat önümüzdeki ay Chris Bosh'ın formasını emekli edeceğini açıkladı.Emeklilik töreninin 26 Mart tarihinde, American Airlines Arena'da Heat'in Orlando Magic'e ev sahipliği yapacağı karşılaşmada düzenleneceği belirlendi.Bosh, Alonzo Mourning, Tim Hardaway ve Shaquille O'Neal'dan sonra forması emekli edilen dördüncü Heat oyuncusu olacak.Miami tarafından 2010 yılında Toronto Raptors'dan takas yoluyla alınmış olan Bosh, Heat ile altı sezon oynamış ve 2012 ve 2013 yıllarında arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.