Heat, Bam'in maç kazandıran bloğunu konuştu!: "10-15 yıl sonra da izleyeceğiz!"

Miami Heat oyuncuları ve başantrenör Erik Spoelstra, dün gece Boston Celtics'e karşı 117-114 kazandıkları Doğu Konferansı finallerinin 1. maçının sonunda, Bam Adebayo'nun, Celtics yıldızı Jayson Tatum'a NBA tarihinin en unutulmaz bloklarından birini yapması hakkında konuştular.



Pozisyon, hem takımı için maçı kurtaran hem de basketbol dünyasının her yerinden ilgi görmesini sağlayan bir pozisyon oldu.



Heat, uzatmada son saniyeler geride kalırken ve 116-114 öndeyken, Tatum, Heat yıldızı Jimmy Butler'ın yanından geçerek, skoru eşitleyebilecek ve ikinci bir uzatma periyoduna yol açacak bir smaç basmak için yükselmişti. Tam da bu sırada, bu anı boyalı alanın diğer ucundan izleyen Adebayo koşarak gelmiş ve sıçrayarak, Tatum'ı çemberde bloklamıştı.



MAGIC JOHNSON'DAN BÜYÜK ÖVGÜ GELDİ!



Efsane oyuncu Magic Johnson, maçtan sonra, bu bloğun playofflarda gördüğü en iyi savunma oyunu olduğunu tweetlemişti.



Adebayo da, bunu kariyerinde yaptığı en iyi oyun olarak nitelendirdi:



"Bir numarada. Playofflarda, kritik bir anda. Zirvede yer alıyor. Savunma yapmam gerekiyordu. Playofflardayız ve ben de harika bir blok yaptım."



"Duydun mu, Magic? O büyük sahneye çıkıp, büyük oyunlar yapmak gerekir ve ben de büyük bir blok yaptım. Magic'ten bunları duymak harika, harika bir yorum ve playofflar boyunca daha iyi olmaya devam etmemiz gerekiyor."



Bloğun kurbanı olan Tatum, "Boştaydım. Harika bir blok koydu. Hepsi bu. İyi bir pozisyondu. Yapabileceğiniz bir şey yok." şeklinde konuştu.



"HERKES KENDİNİ BU POZİSYONA SOKMAZ!"



Heat koçu Erik Spoelstra, şunları söyledi:



"Bu poster bir smaç olabilirdi ve pek çok insan bu bloğa kalkmak ve kendisini o pozisyona sokmak istemez. Jayson Tatum uçuşa geçti ve Adebayo bizi resmen kurtardı. Tatum'ın önü boştu ve çembere doğru açık bir yolu varmış gibi gözüküyordu. Ve bazen böyle büyük bir rakibiniz olduğunda, normalde belki açıklayamayacağınız şeyler yapmanız gerekebiliyor. Bam'in yaptığı da buydu. Hiçbir zaman büyük anlardan çekinmiyor. Kendini oraya koyacak kadar saldırıya açık ve bu yüzden bizim takımda."



"GÜVENİMİN KAYNAĞI, BU ADAMLAR!"



Butler, Magic'in düşüncelerine katılarak, grubun "yüreği ve ruhu" adını verdiği genç yıldız Bam hakkında gururla konuştu.



"Büyük bir bloktu. Ve Magic'e katılıyorum. Gerçekten. Bam'in maçı kurtarmak ve vücudunu tehlikeye atarak kazanmamızı sağlamak için yaptığının, gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Sanırım adamlarıma olan güvenim her saniye artıyor. Çünkü hiçbir şeyden, hiçbir andan, herhangi bir takımdan ve şuttan korkmuyorlar. Benim güvenimin kaynağı da bu. Bu adamlara, bize her zaman kazanma fırsatı vermeye çalıştıklarından ötürü, ölümüne güveniyorum. Burada sahip olduğumuz liderlerin bir parçası olduğum için mutluyum."



Butler, kendi performansından ve çaylak Tyler Herro'nun maç sonlarında attığı büyük şutlardan mutlu olduğu kadar, kendisini en çok memnun eden Adebayo'nun bloğuydu. Maçı bitiren ve uzun süre hatırlanacak olan pozisyon da buydu.



"10-15 SENE SONRA İZLEYECEĞİZ"



Heat foveti Jae Crowder ise, pozisyonla ilgili şu ifadeyi kullandı:



"Şampiyonluk tarzı savunma pozisyonlarından biri. Bundan 10, 15 yıl sonra geriye bakıp o pozisyonu izleyeceğiz. Harika bir pozisyondu."



İşte Bam'in o efsane bloğu!: