Heat, Bam Adebayo ile 163 milyon dolarlık anlaşma yaptı!

Miami Heat'in, yıldız oyuncusu Bam Adebayo ile beş yıllığı 163 milyon dolarlık maksimum bir kontrat uzatması için anlaştığı bildirildi.



Adebayo'nun kontratının toplamda 195 milyon dolara ulaşabileceği de (Belirli bireysel başarılara ulaştığı takdirde) kaydedildi.



Adebayo, Heat'in ilk beş pivotu olarak ilk kez rol aldığı 2019-20 sezonunda 15.9 sayı, 10.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile oldukça başarılı bir yıl geçirmişti.



Bu yeni anlaşma, Miami'nin önümüzdeki yazın serbest oyuncu dönemi için maksimum bir sözleşme boşluğu yaratmak adına, bir miktar maaş düşürmesi yapması gerektiği anlamına geliyor.



Milwaukee Bucks'ın iki kez MVP olan süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile bir süpermaksimum uzatma kontratı imzalamazsa, 2021'de piyasaya çıkacak.



Miami, birçok kez Greek Freak ile adı geçen takımlardan biri olarak gündeme düşmüştü.



