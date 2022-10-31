Hearts, İskoçya liginde 4 maç sonra kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Hearts, İskoçya Premier Lig'de karşılaştığı Ross County'yi 2-1 yendi.



Ligin 13. haftasına bir maç eksiğiyle 7. sırada başlayan Hearts, son sıradaki Ross County'ye konuk oldu.



Hearts, 11. dakikada geriye düşse de 15. dakikada Shankland ve 20. dakikada Halliday'in attığı gollerle mücadeleyi kazandı.



Ligde 4 maç sonra galibiyete ulaşan Hearts, puanını 17'ye çıkarırken, Ross County ise haftayı başladığı gibi 9 puanla kapattı.



Medipol Başakşehir, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında Hearts'ü ağırlayacak.





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