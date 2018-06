Hearthstone'da yeni yıl açıklandı: Year of Raven

Öncelikle Year of the Raven'da neler olacağından ve oyunda ne gibi değişiklikler yapılacağından söz edelim.



Wild'a giden ek paketler



Year of the Raven ile birlikte Whispers of the Old Gods , One Night in Karazhan ve Mean Streets of Gadgetzan ek paketleri Wild 'a geçiş yapacak. Bu sayede oyunun Standart metasında büyük değişiklikler yaşanacak.



Hall of Fame'e giden kartlar



Mage 'lerin sevilen kartı Ice Block , Hall of Fame 'in yolunu tutarken, Coldlight Oracle ve Molten Giant 'da kendisine eşlik edecek. Ice Block 'un Hall of Fame 'e gidiş sebebi, Mage sınıfının bu kartı uzun bir süredir kullanması ve Hearthstone ekibi Mage oyuncularının daha farklı Deckler oluşturmasının sırasının geldiğini düşünmesi. Molten Giant 'ın gitmesinin sebebi ise kartın nerflenmesinden sonra Warlock gibi destelerde artık kullanılmaması. Bu yüzden de kart eski haline geri getirilerek Hall of Fame 'e gönderilecek. Coldlight Oracle 'ın gönderilmesinin sebebi, bazı sınıfların bu karttan fazlası ile yararlanabilmesi ve ekibin Standart'ta daha basit bir oynanış sunmak istemesi.



Yeni Druid Hero Skin, Lunara



Year of the Raven ile birlikte Druid hero skini Lunara oyunculara sunuluyor. Yeni yılın başlangıcı ile birlikte herhangi bir sınıfla 10 galibiyet alan oyuncular Lunara'ya sahip olabilecek.



Yeni ek paketler



Year of the Raven 'da oyuna üç yeni ek paket eklenecek. İsimleri henüz belirtilmemiş olsa da şimdiye kadar görülmemiş farklı konseptlere sahip olacak. İlk ek paket yakın zamanda duyurulacak.



Quest sisteminde değişiklik



Oyuna yapılacak olan en büyük değişiklerden biri Quest sistemi olacak. Oyuncuların daha iyi ödüller almasını sağlamak için geliştirilen yeni quest sisteminde oyuncular minimum 50 gold kazanacak. Bu sayede her iki görevde bir paket satın alabilecek. Ayrıca, görevlerin oyunculardan istedikleri yarı yarıya düşürülecek. Örneğin: "Herhangi bir sınıf ile iki maç kazanın" görevleri bir maç kazanmaya düşürülecek.



Turnuva modu



Year of the Raven ile oyunun en büyük eklentisi yeni oyun modu olan Tournement Mode olacak. Oyunculara profesyonel bir turnuva hissi yaratmak için geliştirilen bu mod, yakın zamanda beta sürecine başlayacak. Bu Turnuva modu Fireside Gathering yapılan mekanlarda ödüllü olarak yapılabilecek olan bu turnuvalar herhangi bir bir oyuncu tarafından da yapılabilir. Last Man Standing gibi modlara sahip olacak olan Turnuva, oyuncuların geri dönüşleri üzerine daha da geliştirilecek.



Yapılan bir diğer duyuru ise Hearthstone 'un eSpor dalındaki faaliyetlerini arttıracak olması. Geçtiğimiz ay yapılan World Championship 'ten sonra daha fazla ülkeye ulaşmak isteyen Blizzard , bu konuda yaptığı çalışmalarını büyütüp, çok daha fazla ülkeye ulaşmak istiyor. Kim bilir? Belki bu ülkeler arasına Türkiye de girer.