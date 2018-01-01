Hearthstone'a büyük güncelleme! Devler değişiyor!

Hearthstone'a DEV(!) güncelleme yolda! Yapılan açıklamada oyunun tutarlılığını arttırmak amacıyla bazı minionların türlerinin değiştirildi duyuruldu.

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