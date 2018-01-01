Hearthstone WESG temsilcimiz Fujitora oldu

Her sene Çin'de düzenlenen ve oyuncuların takımlarını değil ülkelerini temsilen katıldığı WESG turnuvasına bu sene de bir oyuncu göndermeyi başardık. Geçtiğimiz sene Dark Passage oyuncusu Şanver "Sanver" Ünsal tarafından temsil edildiğimiz WESG'ye bu sene Royal Bandits oyuncusu Kaan "Fujitora" Çekli gidiyor!

Herkesin katılımına açık olan Türkiye, Gürcistan, Ermenistan,

Azerbaycan karma elemesini birincilikle bitiren RB.Fujitora, Barcelona'daki Avrupa elemesine katılmaya hakkı kazanmıştı.

Grup aşamasını diğer bölgelerden katılan Anthony04 , Fluffy , Carry ve NoName'e karşı nağmalup 4-0 bitiren Fujitora çeyrek finallere katılmaya hak kazanıp, aynı zamanda Çin'e gidiş biletini garanti de altına aldı.



Çeyrek finallerde ise ne yazık ki deste diziliminde avantajsız olduğu rakibi MattTheGreat ile eşleşen Fujitora rakibi karşında pek de bir etkinlik gösteremeyip mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrasında RB.Fujitora, hem Çin'e gidiş biletinin hem de 1500$'ın sahibi olarak turnuvaya veda etti.

Temsilcimizin çeyrek finalde eleyen MattTheGreat ise turnuvayı şampiyon olarak tamamladı ve 15.000 $'ın sahibi oldu.

Bayrağı DP.Sanver'den devralan RB.Fujitora'ya Çin'deki büyük finallerde başarılar dileriz!





