Hearthstone 2017 Dünya Þampiyonasý Finalleri Amsterdam'da!

Her sene Blizzcon zamaný yani Kasým-Aralýk aylarýnda, Amerika'da yapýlan Hearthstone Dünya Þampiyonasý Finalleri, bu sene hem Ocak ayýnda hem de Avrupa'da, Hollanda'nýn baþkenti Amsterdam'da yapýlacak.18 Ocak'ta baþlayacak turnuva, 4 bölgenin (Asya, Avrupa, Amerika, Çin) mevsim þampiyonlarý (bahar - yaz - kýþ) ile tüm sezonlar içinde en yüksek puan toplayan oyuncularýn Last Call sýralamasýndan dört birincileriyle toplam 16 baþarýlý ismi aðýrlayacak. 16 oyuncu 1.000.000$'lýk ödül havuzu için kýran kýrana bir mücadeleye girecek.Blizzard Esports'un açýklamalarýna göre, Blizzard, Amsterdam finalinde daha önce hiçbir organizasyonunda görülmemiþ sosyal bir turnuva ortamý yaratmaya çalýþmakta. Finallere katýlan izleyicilerin de sayýsýz turnuva ve etkinliðe katýlabileceði bir ortamýn oluþacaðýný söyleyen Blizzard, Avrupa ve Dünya genelinden çok büyük bir katýlým hedeflenmekte.Turnuvayý Amsterdam'da canlý izleyecek Hearthstone tutkunlarýna yapýlacak güzellikler bunlarla sýnýrlý deðil. Ýzleyiciler dünyaca ünlü oyuncularý izlemenin dýþýnda, içinde Hearthstone'nun patronu olan'un da içinde bulunduðu (development team) geliþtirici takýmýyla tanýþma, beraber veya karþýlýklý oyun oynama imkanýna sahip olacak. Üç gün boyunca sürecek finallerde, katýlýmcýlar, hem günlük 128 kiþiye kadar açýk Hearthstone lan turnuvalarýna katýlma, hemde toplulukla birlikte çeþitli masaüstü oyunlarý oynama fýrsatýna sahip olacak.Ýzleyicilerin katýlacaðý bu günlük turnuvalarýnda birinci olacak kiþilere bir de sürpriz var. Blizzard turnuva kazanan katýlýmcýlarýn 2018 yýlý içinde seçtikleri bir Sezon Þampiyonasýný yerinden izleyebilmesi için tüm ulaþým ve konaklama masraflarýný karþýlayacak. Turnuvanýn ödülleri sadece bununla da sýnýrlý deðil. Seyahat ödülünün yaný sýra turnuvalarda dereceye giren katýlýmcýlara notebooktan, lisanslý giyim ürünlerine kadar içerisinde bolca güzel ödülün olduðu ödül havuzundan ganimetler daðýtýlacaðý da açýklandý.Bu heyecana Amsterdam'da ortak olacak herkes, sadece 2017 sezonunun offline finallerine katýlanlarýn sahip olduðu Victory kart arkalýðýna da sahip olacak. Blizzard bu turnuvayla hem Amerika dýþýndaki Hearthstone heyecanýný arttýrmayý, hem de katýlýmcýlar için çok daha sosyal, eðlenceli bir turnuva deneyimi planlýyor.