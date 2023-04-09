Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 12:24 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2023 12:24
HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
HDP Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, HDP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi
HDP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. HDP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. HDP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi
HDP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak. HDP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarının listesi belli oldu! Ahmet Atış