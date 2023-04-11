HDP Milletvekili adayları 2023: HDP aday listesi açıklandı

HDP milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa HDP milletvekili aday listesi...
HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde aday gösterilecek isimleri YSK'ya sundu. Yeşil Sol Parti'de kamuoyunun merak ettiği tanınmış simaların hangi ilde gösterildiğini sizin için derledik. Cengiz Çandar ve Hasan Cemal aday
Partinin YSK'ya teslim edilen listesinde en çok tartışılan isimler arasında yer alan gazeteci Hasan Cemal İstanbul 2. bölgeden 3. sırada Osman Cengiz Çandar'ın ise Diyarbakır'da 3. sırada aday gösterildi. Tanınmış isimlerin aday oldukları yerler
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Nevroz Uysal ve gazeteci Ayşegül Doğan Şırnak'tan aday gösterildi. Barış akademisyeni ve yazar Sevilay Çelenk Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır 6. Sıra milletvekili adayı oldu.
Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar Diyarbakır'da 9. sırada, Şenyaşar ailesinden Ferit Şenyaşar Urfa'da 4. sırada aday gösterildi.
Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem oynayan oyuncu Kerem Fırtına ise İstanbul 3. bölgede 6. sırada aday gösterildi.
Zana Farqînî ve Semyani Perizade'ye yer verilmedi
Adaylık başvurusunda bulunduğunu açıklayan Kürt Dil Bilimci Zana Farqînî ve Kürt sanatçı Semyeni Perizade ise aday gösterilmedi. Milletvekillerinden adaylar
HDP'nin 56 milletvekilinin 23'ü yeniden aday gösterildi. 2018 seçim sonuçlarına göre bu isimlerin 10'u seçilebilecek yerlerden aday olarak gösterildi. 13 mevcut milletvekili ise HDP'nin iddialı olduğu ancak daha önce milletvekili çıkarmadığı yerlerde aday gösterildi.
HDP'nin 27 dönem milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Kocaeli'nde tek aday ıolarak gösterildi. HDP'nin 2015 Adana ve en son Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Erzurum'da birinci sırada aday gösterildi. HDP'nin van Milletvekili Sezai Temelli ise Muş'ta birinci sırada aday oldu. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ise Urfa'dan 2. sıradan yeniden aday oldu.
Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Saliha Aydeniz ise Mardin'de birinci sıradan aday oldu.
Saruhan Oluç Antalya'dan Ebru Günay ise Aydın'dan aday gösterildi. Üçüncü döneme rağmen aday olanlar
YSP üçüncü dönemde seçilenlerin listede yer almayacağını açıklamıştı. Ancak bu şarta uymayan bazı isimler adayların aday gösterildiği görüldü. Ankara ve İstanbul'da 3 dönem milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1. bölgede 1. sırada aday gösterilirken aynı şekilde üç dönem milletvekiliği yapanSırrı Sakık ise Ağrı'dan ilk sırada aday gösterildi.
23., 24. dönem Iğdır; 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 6'ncı kez aday oldu. Kürt Özgürlük ve demokratsi İttifakı adayları
Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç Diyarbakır'da 7. sıradan, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Van'dan 4. Sıradan aday oldu. Türk sol gelenek partilerinden adaylar
Listede EMEP eski Genel Başkanı Selma Gürkan Ankara 1. Bölgede 2 sırada aday gösterilirken EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF'den Cemil Güngören ve TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan; EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul'dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi'nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana'dan; Devrimci Parti'den Burcugül Çubuk İzmir'den; Sosyalist Dayanışma Platformu'ndan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul'dan aday gösterildi. Ezidi ve Alevi adaylar
Yeşil Sol Parti listesinde Alevilerden Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat ile Ezidiler adına Azad Barış Diyarbakır'dan, Süryani cemaatinden George Aslan Mardin'den, Çerkes halkından Metin Kılıç Ankara'dan aday gösterildi. Eş Başkanların adaylığı
Yeşil Sol Parti bileşenlerinin eş genel başkanları ve eş sözcülerinin aday gösterildiği kentler daha önceden belli oldu.
- Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, Eş Sözcü İbrahim Akın ise İzmir'den aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul'dan aday gösterildi.
- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'dan liste başında aday gösterildi.
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den, Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'dan liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi. HDP'den aday olamayan 33 isim
HDP'nin yeniden aday gösterilmeyen 33 ismi ise şöyle sıralandı:
Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir, Antalya - Kemal Bülbül, Batman - Feleknas Uca, Batman - Ayşe Acar Başaran, Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı, Dersim - Alican Önlü, Diyarbakır - İmam Taşçıer, Diyarbakır - Remziye Tosun, Diyarbakır - Hişyar Özsoy, Diyarbakır - Semra Güzel, Diyarbakır - Garo Paylan, Hakkari - Sait Dede, Iğdır - Habip Eksik, İstanbul - Musa Piroğlu, İstanbul - Erol Katırcıoğlu, İstanbul - Oya Ersoy, İstanbul - Hüda Kaya, İstanbul - Zeynel Özen, İstanbul - Züleyha Gülüm, İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü, İzmir - Murat Çepni, Mardin - Pero Dündar, Mersin - Fatma Kurtulan, Muş - Şevin Coşkun, Siirt - Sıdık Taş, Urfa - Nimetullah Erdoğmuş, Urfa - Ayşe Sürücü, Urfa - Nusrettin Maçin, Şırnak - Hasan Özgüneş, Şırnak - Nuran İmir, Şırnak - Hüseyin Kaçmaz, Van - Tayip Temel.
Yeşil Sol Parti'nin kent kent aday listesi şöyle:
ADANA
TÜLAY HATİMOĞULLARI
FERHAT KABAİŞ
ROJBİN ÇELİK
MEHMET KARAKIŞ
DELAL MAMUK
BARIŞ KARABIYIK
ŞÜKRAN EFETÜRK
MÜNİR KORKMAZ
SEVİL ARACI
HÜSEYİN AĞAÇ
EVRİM AYMAN
SERKAN NAR
HAFİZE ATLI
NEZİR DORAK
SUAT NACAR
ADIYAMAN
ALİ KENANOĞLU
HAYRİYE KORKMAZ
MEHMET SELİM ÖZBEK
BİRSENTUNÇ SİRKECİ
HASAN SABRİ YORULMAZ
AFYON
HELİN ELİF GEYİK
ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
TÜLAYKILINÇ
MEHMET ÇALASIN
AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
BATUHAN ÇITAKBAŞ
AĞRI
SIRRI SAKİK
NEJLA DEMİR
HEVAL BOZDAĞ
ZELAL YILMAZ
AMASYA
HAYDAR GÖRGÜ
ZÜLBİYE YILMAZ
ENVER LAÇİN
ANKARA 1 BÖLGE
EMİRALİ TÜRKMEN
SELMA GÜRKAN
ALİ ÖZKAN
RUKEN DİLARA ZAF
ERCAN SADIK İPEKÇİ
SILA ALTUN
ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
MEHMET AKIN ATAUZ
HATİCE GÖZEN
BÜLENT KAYA
EROL AKKUŞ
UFUK ÖZEL
ANKARA 2 BÖLGE
OĞUZ FİDAN
GÜLTEN KAHRAMAN
EVREN ÇEVİK
SİMA ARİ
HÜSEYİN GEVHER
MUSTAFA YAVAŞOĞLU
MURAT ÇELİK
BAHYETTİN BATUR
ANKARA 3 BÖLGE
METİN KILIÇ
ALİŞAN ŞAHİN
ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
İSMET İLKUTLU
HÜSEYİN ÖZKAN
HACERKELLECİ KAPLAN
FECRİ ASLANKAN
MEHMET VEYSEL TEMELLİ
ÖZCAN OTİ
ANTALYA
SARUHAN OLUÇ
CANAN ÇALAĞAN
MUHSİN TAŞAR
ZÖHRE TEDİK
ERBAKAN TAĞ
HÜLYA HASBAY
SELAMİ ÖZYAŞAR
NİGAR DURMUŞ
FIRAT EREN
NERİMAN BAKIR
HASAN DOĞAN
HÜLYA AKTAŞ
EYUP UŞMA
KAMİLE YILMAZ
MAHİR DOĞAN
NEFİSE OĞUZ
SERDAR KÖŞKEROĞLU
ARTVİN
FULDEN ŞAHİN
SABRİ VAYİÇ
AYDIN
EBRU GÜNAY
ROJİN TANHAN DOĞAN
SİNAN ÇAKMAKÇİ
MEDİHA AYHAN
ABDURRAHMAN SARAN
ALİ DAĞ
ZERRİN ALPARSLAN
MUHARREM ŞENOL
BALIKESİR
MUSTAFA YILDIZ
GÜL ERTUNAN KARAASLAN
CANŞAH ÇELİK
MEHMET ASLAN
MEHMET ÇELİKTEN
EMİN FİLİZ
FİKRİYE YADIRGI
NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
MEDİNE ÇAĞLIYAN
BİLECİK
HÜSEYİN AĞLAR
ZÜLEYHA ÇENGEL
BİNGÖL
ÖMER FARUK HÜLAKÜ
CEMİLE TURHALLI BALSAK
FARUK ARIS
BİTLİS
HÜSEYİN OLAN
SEMRAÇAĞLAR GÖKALP
ENVER BARİN
BOLU
GÜNAY BATUR
ÇİÇEK TUTUŞ
ÖYKÜ ILGIN GÜRSES
BURDUR
REYHAN YİĞİT
MURAT YANMAZ
SEMRA BAYSAL
BURSA 1. BÖLGE
CEYLAN EROL ERDOĞAN
CAHİT KIRKAZAK
SÜMBÜL ORHAN
KEMALETTİN YILDIZ
MAHKUM TAŞ
RÜSTEM AVCI
ABDULKADİR BAYDUR
MEHMET ALİ DOĞU
BERKAY AKKUŞ
SERHAT ÇELİK
BURSA 2. BÖLGE
NECDET İPEKYÜZ
AYTEN AVDAN
RASİM ÇELİK
EYLEM DİNDAROĞLU
KEMALETTİN DOĞAN
YÜCEL YENTÜRK
BAHAR TOPRAK
HAKİM TOKMAK
MAZLUM TAŞ
MEHMET BURAK KOYUNCU
ÇANAKKALE
ADİLE YALÇIN
SİNAN EKİNCİ
SEDA ALÇINAR
ERGİN FİDAN
ÇANKIRI
HAKAN CAN NESLİOĞLU
MELİHA DURMUŞ
ÇORUM
ŞEREF KARATAŞ
FADİME GÜLER ELİK
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
MUHARREM ÖZÜNEL
DENİZLİ
ABDULLAH KOÇ
ŞENOL AKYOL
MAHİDE ÖZTÜRK
MURAT ENGİZ
SONGÜL AKKOYUN
ELİF KAVİLİ
HAVVA MEŞE
DİYARBAKIR
BERDAN ÖZTÜRK
HALİDE TÜRKOĞLU
OSMAN CENGİZ ÇANDAR
ADALET KAYA
SERHAT EREN
SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
MEHMET KAMAÇ
CEYLAN AKÇA CUPOLO
MEHMET EMİN AKTAR
AZAD BARIŞ
SORGÜL AYTEK AVŞAR
SAMET MENGÜÇ
EDİRNE
HANIM GÜZEL
SERDAL ZIMBA
ÖZLEM ÖZDEMİR
ERDAL AYDEMİR
ELAZIĞ
SAVAŞ ERDOĞAN
NURŞAT YEŞİL
FUAT DOĞAN
SULTAN YARAY
NURETTİN BOĞATEKİN
ERZİNCAN
HAYDAR POLAT
AYFER TURĞUT
ERZURUM
MERALDANIŞ BEŞTAŞ
ABDURRAHMAN SEVER
BAHAR GÖKSU
AYŞAN TARLAN
ESKİŞEHİR
ALİ İHSAN GEZER
FELEK AKSOY
MÜSLÜM KOYUN
FADİME PULAT
DİLAVER ASLAN
ALEYNA CEREN KÖKOĞLU
GAZİNTEP
SEVDA KARACA DEMİR
MURAT SARISAÇ
SONGÜL KOÇDAĞ
MUSA AYDIN
DİLAN GÜLER
KAHRAMAN ÇİÇEK
FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
ABDULLAH GÖZEN
AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN
EDHEM ÜNAL
ELİF YALÇIN
YILMAZ AÇAN
SİNEM ERENER BALLAN
MUHAMMED SAİD GÖRGÜN
GİRESUN
RAMAZAN DOĞRU
BEKİR YILMAZ
SANEM DENİZ KURAL
BÜLENT UZUN
GÜMÜŞHANE
ELİF ÇİFTÇİ
NEHİR SEVİM
HAKKARİ
VEZİR COŞKUN PARLAK
ÖZNUR BARTİN
ONUR DÜŞÜNMEZ
HATAY
KEREM NALBANT
ŞİRİN NUR VURAL
NİHAT ERASLAN
MEHTA SERT
YUSUF KİMYON
MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
HASAN FEHMİ GÖRÜR
GÖNÜL ÖZTÜRK
MEVLÜT BULGUR
ERCÜMENT KİMYON
HERDEM ACAR
ISPARTA
CÜNEYT LALOĞLU
NAZLI TABAK
MEHMET TAŞÇI
NURTEN KARAGÖZ
MERSİN
ALİ BOZAN
PERİHAN KOCA
MUSTAFA TÜRK
HAMDİYE KIRICI
ŞERİF DURMAZ
HACI BAYRAM KIZARTICI
İSTANBUL 1. BÖLGE
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
KEZİBAN KONUKCU KOK
HAKAN ÖZTÜRK
TURGUT ÖKER
DERSİM DAĞ
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
ABDULCEBARBARIŞ
TUNCAY GÖKÇE
ERDAL GÜZEL
PERVİN TUNBUL
AYHAN ERGENÇ
ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
DEVRİM ŞİMŞEK
BURCU AYYILDIZ
BEKİR KIRICI
SILA ÖZTÜRK
HÜSNÜ ALKAN
ÖZGÜL BİNGÖL
ALAETTİN ALTINTAŞ
NİLAY KUŞ
CEVRİYE AYDIN
ALİ ŞENGÜL
ZEKİNE TÜRKERİ
İSHAK KARAKAŞ
AYŞE TEPE DOĞAN
ALİ DOĞAN
AYTEN BİNGÖL
REŞİT KÖÇEROĞLU
ROZERİN KAYA
NEFİSE AKSOY
YILMAZ CESUR
YAĞMUR KAVAK
İSTANBUL 2. BÖLGE
CENGİZ ÇİÇEK
ÖZGÜL SAKİ
HASAN KAYA CEMAL
ONUR HAMZAOĞLU
KAMİLE KANDAL
HIDIR KARADAŞ
DİLŞAT CANBAZ KAYA
ERDAL DOĞAN
AYŞEN AKSOY
AHMET SAYMADİ
MENEKŞE KIZILDERE
CELAL ALPHAN
HAZAN İLİK
SERVET GÜZEL
BERFİN POLAT
MUSTAFA ÖZTÜRK
ŞADİ ÖZDEMİR
MEHMET TİMURTAŞ
NURAY ONUK
ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
GÜNER BASUT
GÖKHAN ÇETİN
İSTANBUL 3. BÖLGE
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
İSKENDER BAYHAN
ÇİÇEK OTLU
CELAL FIRAT
CEMİL GÜNGÖREN
KEREM FIRTINA
İLKNUR BİROL
ABDULHAKİM DAŞ
ÇİÇEK ARIÇ
EDİP ARSLAN
ERDAL ATAŞ
FERDİ YAMAR
NALAN ÇELİK
UĞUR ŞEKER
NEVRİM KOTANOĞLU
YUSUF YALVAÇ
GÜLFİRAZ SAĞLIK
HÜSEYİN ÇALİŞCİ
ELİF BAYSAL
NİZAMETTİN ÖZTÜRK
ÖZGÜL BAYDOĞAN
ERCAN SAĞLAM
NESRİN ARSLAN
FAİK DELİ
FATMA KÖMÜRCÜ
HÜSEYİN FİDANBOY
LEVENT GÖKÇEK
AYŞE CENGİZ
ABDURRAZAK EKİNCİ
ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
PINAR KAYALAR
MEHMET ŞERİF ÖNER
ERGÜN ŞİMŞEK
İRFAN HÜLAKÜ
İZMİR 1. BÖLGE
BURCUGÜL ÇUBUK
ABDULMECİT YILDIRIM
SEMRA KIRATLI
İZMİR 2. BÖLGE
İBRAHİM AKIN
CANAN KEBENÇ ÖZKAN
KARS
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
GÜLCAN ALP
SERTAÇ ÇELİKKALELİ
KASTAMONU
BERRİN SELBUZ
FİKRET TUFANYAZICI
SÖZDAR AKDOĞAN
KAYSERİ
DAĞISTAN BUDAK
NURAN ERGEN KILIÇ
HASAN DAŞKIN
FADİK TEMİZYÜREK
İZZET KAPLAN
RANA BERK
İHSAN SARIYAR
SELMA KARAMAN
ALİ ÇELEBİ
NECLA AKTAY
KIRKLARELİ
MERAL GARİP
ERDAL TEKTAŞ
AYŞEN ECE KAVAS
KIRŞEHİR
MUSTAFA KARAMAN
BEHİYE AKYOL
KOCAELİ
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
KONYA
MULLA ŞİMŞEK
KÜTAHYA
AYŞEGÜL KORKUTAN
BİLAL BİLİN
AZİME DAŞ
NİHAT YILDIRIM
FİLİZ PEŞTEK KESKİN
MELETÎ
PERİHAN YÜCEKAYA
YUSUF BOZKUŞ
SEVİM ALAGÖZ
HÜSEYİN KILINÇ
ROZERİN ERCAN
MANİSA
HABİP EKSİK
MEREŞ
HÜSEYİN EROĞLU
AYŞEGÜKDEMİROĞLU
MARDİN
SALİHA AYDENİZ
KAMURAN TANHAN
BERİTAN GÜNEŞ
GEORGE ASLAN
SELAHATTİN ERTAŞ
MUĞLA
HASAN YILDIRIM
MÛŞ
SEZAİ TEMELLİ
SÜMEYYE BOZ
SERHAT DURSUN
NEVŞEHİR
CAFER KILIÇ
NİĞDE
YASEMİN KAYA
CUMALİ ADIGÜZEL
MEDİNE ÇEKEN
ORDU
İBRAHİM ÖZDEMİREL
NURCAN KARASU
ŞEREFÖZKAN
ÖZDEN ÜNAL
ORHAN KOCA
ERTAN KABADAYI
RİZE
AYŞE BEKAR
NECMETTİN DURMUŞ
ALİ HAMDİ CUVELEK
SAKARYA
SELAHATTİN YILMAZ
NAHİDE DOĞAN
İBRAHİM ÇELİK
FİLİZ TURAK
FETHİ BULUŞ
HÜSEYİN ATILGAN
MERAL ATMAN
HÜSEYİN KAYA
SAMSUN
EMEL ZENGİN ÇAKIR
SAVAŞ KARADUMAN
MENEKŞE TUREN
MAHMUT SÜRMELİ
GÜNER KARADUMAN
VEDAT ÜNAL
AHMET YALÇIN
OSMAN BAYRAK
ORHAN GAZİ KOFOĞLU
SÊRT
TUNCER BAKIRHAN
SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ
SİNOP
YILDIZ ÖZBEK
AHMET YORKUN
SİVAS
GANİ KAPLAN
MEHMET MUSTAFA YILDIZ
VİLDAN DOĞAN
HÜSEYİN ÖZCAN
SELMAÖZEL ASI
TEKİRDAĞ
MUAZZEZ ORHAN IŞIK
TOKAT
MELTEM IŞIK
EROL TUNÇ
NACİYE İSKENDER
ŞABAN YEĞİN
SİBEL UZUN
TRABZON
FATMA BİÇER
ABDUL ÖZCAN
HANİFE SEVER
İBRAHİM BAYKAN
NURETTİN KARADENİZ
İSMAİL CAVGA
TUNCELİ
AYTEN KORDU
ŞANLIURFA
MİTHAT SANCAR
ÖMER ÖCALAN
DİLAN KUNT AYAN
FERİT ŞENYAŞAR
ALİYE KIZILDAMAR
BÜLENT AŞA
NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
REMZİ GENÇDAL
CEMİLE ŞAHİN
BAVER GÜL
AYŞE TUTKU
HALİL ÇAY
MIZGİN ALBAYRAK
CELALEDİN ERKMEN
UŞAK
AHMET YILMAZ
AYSU TOPAL
ÜNAL ŞEREF
VAN
PERVİN BULDAN
ZÜLKÜF UÇAR
GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
SİNAN ÇİFTYÜREK
GÜLDEREN VARLİ
MAHMUT DİNSAR
HAVİN KİYE
TAYLAN ERTAŞ
YOZGAT
CEMAL BİLGİN
KÜBRA DERİN
MEHMET ŞİRİN HARHAR
ÖZLEM AYDIN
ZONGULDAK
MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
DENİZ TOPÇU
BAYRAM SARI
SEYFULLAH YILMAZ
HİKMET ARSLAN
AKSARAY
SABUHA AKDAĞ
BERDAN BORA AKKAYA
SAYMA ARİÇ
İRFAN YAKŞİ
BAYBURT
MESUT BİLGİ
KARAMAN
YILDIZ KILINÇ
KAYHAN YÜKSEL
ELİF KIVIRCIK
KIRIKKALE
BURAK ÇOĞALAN
RAHİME KÜRKÇÜ
VELAT AYGÜN
BATMAN
KESKİN BAYINDIR
ZEYNEP ODUNCU
MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
NURTEN ERTUĞRUL
EKREM BARAN
ŞIRNAK
NEVROZ UYSAL
MEHMET ZEKİ İRMEZ
AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
BEDİRHAN OSAL
BARTIN
SOLMAZ ÖZLEN
ALİ ÖZKAN
ERDEXAN
ÖZGÜR TANIŞ
DİCLE AKTÜRK
IĞDIR
YILMAZ HUN
AYSEL ARAS
YALOVA
TUNCAY TURANLI
TÜRKAN ASLAN
ABDURRAHMAN APAK
KARABÜK
İBRAHİM EKER
KİLİS
MEHMET SEFA ÖZDEMİR
GÜLŞEN KARASU
OSMANİYE
SEVGÜL AYDIN
ZİYA BAYRAM
SEREN ELATAŞ
SABAHATTİN OKUDUCU
DÜZCE
EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
MUSTAFA ADAY
BERİVAN BUDAKBEYOĞLU
MA / Özgür Paksoy