Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 15:06

HDP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | AÇIKLANDI

HDP Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, HDP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi

HDP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | AÇIKLANDI
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HDP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. HDP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. HDP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi



HDP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023
Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Meclisler Federasyonundan (SMF) Cemil Güngören ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan aday gösterildi. EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi.

HDP BİLEŞENLERİ PARTİLERİN ADAYLARI

MA'nın haberine göre HDP bileşeni Ezilenlerin Sosyalist Partisinden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul'dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisinden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana'dan; Devrimci Partiden Burcugül Çubuk İzmir'den; Sosyalist Dayanışma Platformundan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul'dan aday gösterildi.

KÜRT ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İTTİFAKI ADAYLARI

Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakında yer alan Kürdistan Kominist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Van'dan; İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç da Diyarbakır'dan aday gösterildi.

YEŞİL SOL PARTİ EŞ SÖZCÜLERİ İSTANBUL VE İZMİR'DEN ADAY

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, Eş Sözcü İbrahim Akın ise İzmir'den aday gösterildi. 

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul'dan aday gösterildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'dan liste başında aday gösterildi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den; Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'da liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi. 


HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir'in de memnu haklarını alamadığı için aday gösterilemediği öğrenildi.

BİNGÖL VE BATMAN ADAYLARI

Yeşil Sol Parti Bingöl adayları sırasıyla Ebru Günay, Hişyar Özsoy, Ömer Faruk Hülakü oldu. Batman adayları ise sırasıyla Keskin Bayındır, Rüştü Tiryaki ve Raci Bilici.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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