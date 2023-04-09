HDP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | AÇIKLANDI

HDP BİLEŞENLERİ PARTİLERİN ADAYLARI

KÜRT ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İTTİFAKI ADAYLARI

YEŞİL SOL PARTİ EŞ SÖZCÜLERİ İSTANBUL VE İZMİR'DEN ADAY

BİNGÖL VE BATMAN ADAYLARI

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Meclisler Federasyonundan (SMF) Cemil Güngören ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan aday gösterildi. EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi.MA'nın haberine göre HDP bileşeni Ezilenlerin Sosyalist Partisinden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul'dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisinden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana'dan; Devrimci Partiden Burcugül Çubuk İzmir'den; Sosyalist Dayanışma Platformundan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul'dan aday gösterildi.Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakında yer alan Kürdistan Kominist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Van'dan; İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç da Diyarbakır'dan aday gösterildi.Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, Eş Sözcü İbrahim Akın ise İzmir'den aday gösterildi.Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul'dan aday gösterildi.Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'dan liste başında aday gösterildi.Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den; Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'da liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi.HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir'in de memnu haklarını alamadığı için aday gösterilemediği öğrenildi.Yeşil Sol Parti Bingöl adayları sırasıyla Ebru Günay, Hişyar Özsoy, Ömer Faruk Hülakü oldu. Batman adayları ise sırasıyla Keskin Bayındır, Rüştü Tiryaki ve Raci Bilici.