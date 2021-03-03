HDI Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu: 'Sponsorluklara hız kesmeden devam edeceğiz'

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ulusal ve uluslararası düzeyde birçok organizasyonun iptal edilmesi veya ertelenmesine neden oldu. Bu durum, yaklaşık 756 milyar dolar büyüklüğündeki spor ekonomisini de derinden etkiledi.



Salgın sürecine rağmen Türk sporuna ve sporcusuna desteğini hız kesmeden sürdüren HDI Sigorta ise 22 şehirden 7 farklı branşta, 41 kulübe ve 3 bireysel sporcuya destek oluyor. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin büyük gelir kaybına uğradığını belirtirken, ''Sponsorluk desteklerimizi bütçelerimiz elverdiği sürece devam ettirme niyetindeyiz. Yeni piyasaya sunduğumuz Taraftar Poliçesi ile de taraftarlar takımlarına destek olabilecek" dedi.



Çağın felaketi olarak adlandırılan koronavirüs salgını birçok sektörün yanı sıra spor endüstrisini de olumsuz etkiledi. Kimi futbol ligleri iptal edilirken; 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonaları gibi üst düzey organizasyonlar da ertelendi. Kulüplerin, seyirci gelirleri büyük oranda düşerken, birçok sponsorluk anlaşması da askıya alındı. Oysa büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen sektörün itici gücünü sponsorluklar oluşturuyor. Öyle ki 2027 yılına kadar 89 milyar dolara ulaşması beklenen küresel sponsorluk pazarında harcamaların yüzde 70'i spor faaliyetlerine gidiyor.



''Sporun Birleştirici Gücüne İnanıyoruz''



Son yıllarda Türk sporuna verdiği desteklerle adından söz ettiren HDI Sigorta ise pandemi sürecine rağmen spor sponsorluklarına ara vermeden devam ediyor. Spor takviminde büyük hasar yaratan salgın nedeniyle sporcuların ve kulüplerin büyük kayıplar yaşadığının altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, ''Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak desteğimizi çekmek yerine elimizden geldiğince devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sporun birleştirici gücüne ve sağlıklı, mutlu, toplum bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesindeki etkisine inanıyoruz. Böylesine maddi, manevi desteklere açık, desteklerin doğrudan yerini bulduğu bir alanda herkesin elinden geleni yapması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.



Sponsorluğu Reklam Olarak Görmüyoruz



''Sponsorluk faaliyetlerimizi yalnızca reklam ve bilinirlik çalışmaları olarak görmüyoruz'' diyen Hancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mümkün olduğunca fazla gencimizin spora yönelmesine olanak sağlamak ve yine mümkün olduğunca kadın sporcumuzun önündeki maddi engelleri aşmak istiyoruz. Çünkü spora verilen desteğin altında büyük anlamlar yatıyor. Bu amaç doğrultusunda yalnızca popüler takım ve branşlara yönelmek yerine elimizden geldiğince çok farklı branş ve takıma dokunmaya çalışıyoruz."



Taraftar Poliçesi ile Takımlarına Destek Oluyorlar



Tutku ile bağlı oldukları kulüplerinin iyi günde kötü günde daima yanında olmak isteyen taraftarlar, bu dönemde seyirci olarak saha içinde veremedikleri desteği markalar tarafından geliştirilen çeşitli projelere katılarak veriyor. Birlik beraberliğin en üst düzeye çıktığı bu süreçte 'kulüp – taraftar' dayanışmasını taraftar poliçeleri ile desteklediklerini vurgulayan Hancıoğlu, "Gelir paylaşımlı bu proje ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken kulüplerine de katkı sağlayabilecekler" diye konuştu.



