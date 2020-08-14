HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan üç transfer

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor; Utku Saraloğlu, Efe Beşok ve Ekrem Sancaklı'yı transfer etti.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Türk Telekom'da forma giyen 23 yaşındaki uzun forvet Efe Beşok, Fenerbahçe Beko'da oynayan 19 yaşındaki oyun kurucu şutör Ekrem Sancaklı ve Sigortam.net İTÜ Basket'in kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyun kurucu Utku Saraloğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Üç oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.



