HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 pozitif

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.