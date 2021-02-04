HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 pozitif

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2021 23:51
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için