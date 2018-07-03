HCT Yaz Þampiyonasý sona erdi!

Berk "berserkci" Elçi @berserkci

Los Angeles'ta Blizzard Arena'da dört gün boyunca süren finallerde, Avrupa, Amerika, Asya Pasifik ve Çin'den her bölgeden 16 oyuncu kýran kýrana bir mücadele verdi. Turnuva formatý tüm þampiyonalarda olduðu gibi BO5 Conquest Mod oldu. Toplamda 250.000$ ödül havuzuna sahip olan yaz finallerini ilk ayaðý dörder oyuncudan oluþan dört gruptan oluþtu. Gruplarýný ilk iki sýrada bitiren oyuncular, çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde Ýtalyan oyuncu Turna'yla karþýlaþan BunnyHopper zor geçen maçlarýn ardýndan 3-2'lik skorla yarý finale çýktý. Yarý finalde de vatandaþý Viper'a kýyasýya süren mücadeleyi gene 3-2'lik skorla geçmesini bildi ve adýný finale yazdýrdý. Final maçýnda da Polonyalý oyuncu A83650'yi 3-1 geçen BunnyHopper sonunda, son üç senedir düzenli olarak katýldýðý playofflardan finallere kadar uzanýp, finali de þampiyon bitirmeyi baþardý. Turnuvaya Big Spell Mage, Shudderwock Shaman, Even Warlock ve Miracle Rogue gibi kontrol aðýrlýk bir lineupla baþarýlý oyunlar çýkaran BunnyHopper böylece 2019 Ocak ayýnda düzenlenecek finallere de adýný yazdýrmýþ oldu.BunnyHopper ile birlikte yarý finale kalarak adýný son dörde yazdýran Viper, A83650 ve killinallday'de Hearthstone Dünya Þampiyonasý'ndaki yerlerini aldýlar. Ayný zamanda son zamanlardaki büyük Hearthstone turnuvalarýnda eski gücünden zayýflamýþ gözüken Avrupa bölgesinden, bu þampiyonadan son dörde kalan üç oyuncunun Avrupa'dan olmasý, Avrupa'nýn hala Hearthstone'da en en güçlü bölge olduðunu da tekrar hatýrlattý. Bu turnuvanýn sona ermesiyle beraber, Dünya Þampiyonasý'nda diðer dört oyuncuyu belirleyecek olan 2018 HCT Sonbahar Þampiyonasý da, halen içinde olduðumuz ikinci sezonun bitiminde yapýlacak olan playofflar sonunda Ekim ayýnda yapýlmasý bekleniyor.Turnuvanýn ilk dört sýralamasý þu þekilde oluþtu:1) BunnyHoppor (Almanya) - 30 HCT, 60.000$2) A83650 (Polonya) - 25 HCT, 40.000$3) killinallday (Amerika) - 20 HCT, 20.000$4) Viper (Almanya) - 20 HCT, 20.000$