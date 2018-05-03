HCT Seul durağı başlıyor. İşte detaylar!

8-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın kayıtları, 7-17 Mayıs tarihlerinde.Bir adet küresel, iki adet Asya-Pasifik ve bir adette sadece Koreli oyunculara ait olmak üzere her biri 128 kişi kapasiteye sahip dört farklı kayıt alanında gerçekleşecek. Yine çoğu HCT Tour Stoplarında olduğu gibi ilk 128 kişi as, dolduktan sonra kayıt olanlarda yedek katılımcı olarak kaydolacak. Kayıt olan toplam 512 kişi turnuva zamanı ilk gün offline olarak swiss modunda yedi tur maç yapacak.Her bölgeden ilk sekize giren toplam 32 oyuncu, ikinci gün çeyrek finale kalabilmek için mücadele edecek. Çeyrek final ve sonrası turnuvanın son günü yapılarak şampiyon belirlenecek. Tüm maçlar BO5 4 decks-1 Ban şeklinde oynanacak.Çoğu HCT Tour Stoplarında olduğu gibi bu turnuvanın da ödül havuzu 25.000$, 191 HCT puanı olarak belirlendi. Özellikle Hearthstone Bahar Şampiyonası'na katılmak için oldukça önemli olan bu turnuvaya birçok popüler ve profesyonel oyuncunun katılması bekleniyor. Turnuvaya kayıt işlemleri ve daha detaylı bilgilere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.http://www.hctseoul.com/enhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Sm5S5UH5F3gBerk "" Elçi - @