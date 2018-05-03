HCT Europe Summer play-off'ta Top 8 belli oldu!
5 Mayıs Cumartesi günü başlayan Play-off'larda 2.Günün başında atılan son bir tur sonucu bir üst aşamaya yükselen 8 kişi belli oldu.
Popüler isim olarak sadece Fenomeno ve Bunnyhoppor Top8'de yer almayı başardı.Turnuvada bazı sürpriz sonuçlar da gördük.Bunların en büyüğü üst üste turnuva ve ladder başarıları ile göz kamaştıran Hunterace hiçbir maç kazanamadan turnuvaya 0-4 skorla veda etti.Diğer yandan Tyler,Sintolol,Rdu,Kolento,Boarcontrol gibi isimler de sevenlerini üzdü.
Sonuç olarak tablo şu şekilde;
Turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor !
Alparslan "Woven" KILIÇ
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