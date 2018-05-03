HCT Europe Summer play-off'ta Top 8 belli oldu!

Popüler isim olarak sadece Fenomeno ve Bunnyhoppor Top8'de yer almayı başardı.Turnuvada bazı sürpriz sonuçlar da gördük.Bunların en büyüğü üst üste turnuva ve ladder başarıları ile göz kamaştıran Hunterace hiçbir maç kazanamadan turnuvaya 0-4 skorla veda etti.Diğer yandan Tyler,Sintolol,Rdu,Kolento,Boarcontrol gibi isimler de sevenlerini üzdü.Sonuç olarak tablo şu şekilde;Turnuva tüm heyecanıyla devam ediyor !Alparslan "" KILIÇ