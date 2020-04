HBO Türkiye var mı izleniyor mu? HBO 500 saat ücretsiz yayın

HBO, yeni tip Koronavirüs (Covid-19 salgını nedeniyle dizilerini ücretsiz izlemeye açtı.Dünyanın önde gelen televizyon kanallarından HBO, Koronavirüs salgını nedeniyle dizilerini ücretsiz izlemeye açtı. Uygulama ile izleyiciler 500 saatlik ücretsiz içeriğe ulaşma şansı yakalayacak.Ücretsiz erişime açılan yapımlar, kanalın online platformları olan HBO Now ve HBO GO'da izlenebilecek.Barry, Silicon Valley, Succession dizileri ile Pokémon Detective Pikachu, The Lego Movie 2: The Second Part ve Crazy, Stupid, Love filmleri de ücretsiz olarak izlenebiliyor.Ayrıca The Apollo, Elvis Presley: The Searcher, Jane Fonda in Five Acts belgeselleri de ücretsiz izlemeye açılan yapımlar arasında yer alıyor.HBO, resmi internet sitesinde de belirttiği üzere sadece yalnızca ABD ve ABD'nin belirli bölgelerinde hizmet veriyor.