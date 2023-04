HBO Max Türkiye'ye gelecek mi? HBO Max fiyatları ve dizileri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ücretli abonelik tabanlı video hizmeti HBO Max, Warner Bros. Discovery ile birleşti. Warner Bros. Discovery, yaptığı açıklamada Discorvery+ ve HBO Max ile birleşerek MaxStreaming Service adlı bir yayın hizmeti başlattıklarını duyurdu. Warner Bros. Discovery, ek olarak bu açıklamasında HBO Max adının değiştirilerek sadece "Max" olarak değiştiğini de duyurdu. Peki, HBO Max Türkiye'ye gelecek mi? HBO Max fiyatları ve dizileriHBO Max'in çatı şirketi Warner Bros. Discovery, Türkiye'de HBO Max'i yayına alma planları olmadığını açıkladı. HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşmesiyle 2023'te hizmet vermeye başlayacak yeni platformun da 2024'te Avrupa'ya sunulacağı fakat önce HBO Max'in şu an hizmet verdiği pazarlarda yayına başlayacağı belirtildi.Şirketten yapılan açıklamada, "Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max'i Türkiye'de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery'nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024'ten itibaren Avrupa'da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max'in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.HBO Max ve Discovery+'ın birleşiminden oluşacak yeni platform ilk olarak gelecek Yaz ABD'de kullanıma sunulacak. 2024'te Avrupa'ya gelecek ancak ilk etapta HBO Max'in bulunduğu ülkelere gelecek. Türkiye'de Discovery+ platformu, BluTV üzerinden hizmet veriyor. Warner Bros. Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissesini elinde bulunduruyor.Şirketin basın toplantısında yaptığı açıklamalarına göre yeni "Max" platformu, HBO Max'in çıkışından tam üç yıl sonra, 23 Mayıs 2023'te ABD'de resmen çıkış yapacak. Yeni platform, HBO yapımlarının yanı sıra Discovery+ içeriklerine de sahip olacak.Warner Bros. Discovery, yeni platforma aylık 40'dan fazla yeni içerik ekleneceği sözünü verdi. Ayrıca Max'in daha basitleştirilmiş olacağı ve böylece daha kolay kullanıma sahip bir platform olacağı da belirtildi. Çocuklar için gerekli önlemlerin alınacağı da aktarılırken Max'in kullanıcılara daha akıcı ve sinematik bir izleme deneyimi sunacak yeni bir video oynatma özelliğine sahip olacağı da açıklamalar arasında yer aldı.Reklamlı Max – Aylık 9,99 dolar (İki eş zamanlı izleme, 1080p çözünürlük, indirme yok)Reklamsız Max – Aylık 15,99 dolar (İki eş zamanlı izleme, 1080p çözünürlük, 30 adede kadar indirme)Max Ultimate – Aylık 20,99 dolar (Dört eş zamanlı izleme, 4K çözünürlük, 100 indirme, Dolby Atmos)Bunların dışında Discovery+'ın bağımsız olarak da devam edeceğini belirtelim. Bunun nedeni Warner Bros.'un mevcut Discovery+ abonelerini daha fazla para ödemeye zorlamamak. Bu platform şu anda 6,99 dolardan kullanılıyor.Harry Potter dizisi doğrulandı, duyuru videosu yayınlandıMax'in duyurulmasının ardından platformda göreceğimiz birçok yeni yapımdan da bilgi geldi. Bunlardan belki en çok dikkat çekeni, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Harry Potter dizisiydi. Şirket, dizinin ilk tanıtım fragmanını yayınladı.Tanıtım videosu, Harry Potter dizisinin logosunu bizlerle buluşturdu. Warner Bros. dizinin kitapların sadık bir uyarlaması olacağını ifade etti. Daha önce çıkan bilgilerde de her sezonun bir kitabı işleyeceği ve yazar J.K. Rowling'in yapımda rol olacağı belirtilmişti.Şirket, gerçekleştirilen etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl çıkan The Batman filminde yer alan Penguin karakterinin dizisinden de bir tanıtım videosunu paylaştı. Fragman "The Penguin" dizisine ilk bakışı atmamızı sağlarken yapımın 2024 yılında geleceğini gösteriyor. Ayrıca dizinin prodüksiyon aşamasında olduğu da görülebiliyor.Batman'in en azılı düşmanlarından olacak Penguin'i anlatacak yapımın başrolünde filmde olduğu gibi Colin Farrell'ı göreceğiz. The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves de yapımcılar arasında yer alıyor. The Penguin'in 8 bölümden oluşacak bir mini dizi olacağını ekleyelim.Bunların yanı sıra Max'e gelecek bir diğer dizi olan The Sympathizer'dan de ilk fragman yayınlandı. Park Chan-wook ve Don McKellar tarafından geliştirilen dizi, Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanıyor.Robert Downey Jr., Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan ve Toan Le gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi 2024 yılında Max'e gelecek. Yapım, yarı Fransız yarı Vietnamlı, Vietnam Savaşı'nda komünist güçler için casusluk yapmış bir adamı anlatacak.Kate Winslet'in başrolde yer alacağı The Regime'in de fragmanı Warner Bros. tarafından yayınlandı. Siyaset konulu olacak yapım, bir mini dizi olarak 2024 yılında Max'te yayınlanacak. HBO'nun başarılı dizisi Succession'ın bazı bölümlerini yazan, ayrıca The Menu filminin senaristlerinden olan Will Tracy, dizinin yaratıcısı konumunda. Hugh Grant, Martha Plimpton, Matthias Schoenaerts dizide Winslet dışında göreceğimiz oyunculardan.Ünlü film serisi Gremlinler evreninde geçen yeni bir animasyon dizisi de Max'e gelecek. 23 Mayıs tarihinde çıkacak yapım, Gremlinler filmlerinin çok öncesinde geçecek.HBO'nun ünlü antoloji dizisi True Detective'in dördüncü sezonundan da ilk fragman paylaşıldı. İzleyenleri gerim gerim geren fragman, yeni sezonun "True Detective: Night Country" olarak adlandırıldığını gösterdi. Öte yandan daha önce dizide yer alacağını duyduğumuz ünlü oyuncu Jodie Foster'ın da nasıl bir rolde olacağını bizlere gösterdi.Jodie Foster'la birlikte Kali Reis'i başrolde göreceğimiz yeni sezon, Liz Danvers ve Evangeline Navarro isimli dedektiflerin Alaska'da kaybolan sekiz adamın gizemini çözmesini konu edinecek. Sezonun bu yıl içinde geleceğini ekleyelim.Warner Bros. tüm bunlara ek olarak diğer yapımlardan da bahsetti. Bu yapımlardan biri "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" olarak adlandırılan ve Game of Thrones evreninde geçen bir dizi olacak. GoT'taki olayların 90 yıl öncesinde geçecek yapım, Ser Duncan the Tall ve genç V. Aegon Targaryen'in maceralarına odaklanacak.Ayrıca ünlü korku filmi serisi The Conjuring'in de henüz ismi belli olmayan bir dizisini de göreceğiz. Bunun yanı sıra "IT" evreninde geçen bir dizi, "The Bing Bang Theory"nin bir yan dizisi, "Rick and Morty animesi" gibi yepyeni yapımlarda Max platformunda ilerleyen zamanlarda çıkış yapacak.