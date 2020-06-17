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HBO, Kobe'nin duvar resmini kapamaktan vazgeçti

ABD'nin önde gelen, paralı televizyon kanal grubu HBO, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın duvar resmini kaplayan, Los Angeles'taki reklam panosunu geri çıkardı.

Haber; Sporx.com
ABD'nin önde gelen, paralı televizyon kanal grubu HBO, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın duvar resmini kaplayan, Los Angeles'taki reklam panosunu geri çıkardı.

HBO, Kobe Bryant'ı tasvir eden Los Angeles'taki sokak sanatının üzerini örttükten sonra, tepki görmüştü.

The Wrap'ten Tim Baysinger'e göre, kablolu televizyon devinin reklamını yapan bir pano, Los Angeles'ın merkezindeki Fairfax'te, Bryant'ın melek kanatlarıyla diğer NBA yıldızlarının üzerinden yükselirken gözüktüğü duvar resmini kapatıyordu.

HBO ana şirketi WarnerMedia, tartışmalı billboardun yeri hakkında The Wrap ile temasa geçti ve onları duvar mülkünün sahibi olan Great Outdoor'a yönlendirdi. Sözcü, resmin kaldırılmadığını söyledi:

"Aslında birkaç ay boşta olduğumuz için, bu resmi boyaması için sanatçıyı görevlendirmiştik. Bu fikir sanatçı tarafından onaylanmıştı ve duvar resmi korundu, böylece reklam kampanyaları arasında duvar resmi duracaktı. Sanatçı bize, bu fikri onayladığını bildirmek için herkese ulaşacağını ve Kobe'nin temelini desteklemek için yaratıcı bir yol bulmaya çalıştığını söyledi. Bu duvar resmi bize aittir ve biz onu koruyoruz."

Duvar resminin önceki ve sonraki hali şu şekildeydi:






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