Hazırlık maçlarına 'VAR' ayarı!..

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda uygulanacak VAR (Video Hakem Sistemi), Merkez Hakem Kurulu tarafından seçilen hazırlık maçlarında da uygulanacak.Merkez Hakem Kurulu tarafından yoğun olarak yürütülen Video Hakem Sistemi çalışmalarında bir ilk daha yaşanacak ve VAR sistemi Fenerbahçe ile Feyenoord arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda da uygulamaya alınacak.Fenerbahçe - Feyenoord maçından bir gün önce Fenerbahçeli futbolculara VAR eğitimi verecek olan MHK ekibi, hazırlık maçlarında da daha üst klasman hakemlerini görevlendirecek. MHK, Fenerbahçe - Feyenoord hazırlık maçının yanı sıra Kasımpaşa'nın oynayacağı bir hazırlık maçında da VAR sistemini devreye alacak.Süper Lig takımlarının futbolcu ve idari ekiplerine VAR eğitimlerini sürdüren MHK ekibi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finalinin yayıncı kuruluşlarında görev yapan spiker ve muhabirlerine de Video Hakem Sistemi eğitimi verecek.21 Temmuz'da Süper Lig hakemlerini Riva'da kampa alacak olan MHK, kamp süresince hakemlere Video Hakem Sistemi eğitimlerine devam edecek. 21 Temmuz'da başlayacak olan MHK kampına, UEFA'nın YoYo testine katılacak olan Hüseyin Gçek, Halis Özkahya ve Cüneyt Çakır katılmayacak.