Hazırlık maçında Ümraniye, Giresun'u yendi

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hazırlık maçında Ümraniye, Giresun'u yendi
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17 Temmuz 2022 20:50
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını iki takımında golsüz tamamladı.

Ümraniyespor, maçın ikinci yasında 72. dakikada Muammer Denizhan Taşkan'ın attığı golle Giresunspor'u 1-0 yendi.

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