Hazırlık maçında saha karıştı, gergin anlar yaşandı

Gençlerbirliği ile Alman ekibi Kaiserslautern arasındaki hazırlık maçında futbolcular gergin anlar yaşandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hazırlık maçında saha karıştı, gergin anlar yaşandı
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06 Ocak 2024 19:02
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde devre arası kampında bulunan 1'inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Almanya 2'nci Lig ekibi Kaiserslautern hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadelenin 40'ıncı dakikasında Gençlerbirliği'nden Hamilton ile Kaiserslautern takımından Puchacz arasında gergin anlar yaşandı.

İki futbolcu birbirlerine fiziki müdahalede bulunurken, saha bir anda karıştı. İki takım oyuncularının müdahalesi yetersiz kalınca sahaya inen teknik heyet ve yedek futbolcular Hamilton'u sakinleştirmeye çalıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Hamilton'u sakinleştirdikten sonra oyundan aldı.


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