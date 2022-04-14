Hazırlık maçı: Galatasaray - Dinamo Kiev

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile bugün Nef Stadı'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak.



Karşılaşma Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.



Bu anlamlı maçın bilet fiyatlarının Doğu Tribünü'nde 50 ve 100, Kuzey kale arkasında ise 25 lira olduğu açıklandı.





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