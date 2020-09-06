Hazırlık döneminin sürprizi Emre Mor

Performansı uzun süredir düşüşte olan Emre Mor, Celta Vigo'nun yeni sezon öncesi hazırlık kampının sürpriz ismi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Hazırlık döneminin sürprizi Emre Mor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2020 18:40
Performansı uzun zamandır eleştiri konusu olan ve Celta Vigo'nun elden çıkarmayı düşündüğü Emre Mor, yeni sezon öncesi kulübün teknik ekibini şaşırttı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray, ikinci yarısını da Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren oyuncu beklentilerin altında kalmıştı.

Disiplinsiz hareketleri ve sahada katkı verememesi Emre Mor'u kulüp yönetiminin gözünden düşürdü. Takımla çalışmalara bile çağrılmayan genç kanat oyuncusu, kendi başına idmanlar yapıyordu.

Takımdan ikinci bir şans isteyen Emre Mor, Celta'nın son 3 hazırlık maçında 2 golle katkı sağladı. Emre Mor'un başarılı ve istekli görüntüsü sonrası Celta Vigo yönetiminin alacağı karar merak ediliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için