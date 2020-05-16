Haziran'da okullar açılır mı? (Okullar tatil olur mu)

2020 Okullar ne zaman açılacak, Ziya Selçuk açıklama yaptı mı, ilkokul orta okul lise tatili hangi tarihe uzadı sorusu çok aratılıyor. Milli Eğitim Bakanı, okulların 31 Mayıs'a kadar açılmayacağını duyurdu. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...

16 Mayıs 2020 11:09
Haziran'da okullar açılır mı? (Okullar tatil olur mu)
Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan bayramından sonra kademeli olarak okulları açma kararı aldı. Okullarda tüm günü kapsayan ders programları yerine esnek ders programlarını devreye alacak olan Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir devam zorunluluğunu ise şart koşmayacak.
Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devreye sokulacak olan "telafi eğitimleri de" zorunlu olmayacak.

- Okula gitmek zorunlu olmayacak
- Sınıf mevcutları düşecek
- Yarı zamanlı eğitim olacak
- Telafi eğitimler Haziran ve Ağustos
- Telafi eğitimlere katılım zorunlu değil

HANGİ SINIFLARA ÇAĞRI YAPILACAK?

İlk etapta Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak.

OKULA GİTMEK İSTEĞE BAĞLI

Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak.

TELAFİ EĞİTİM TARİHLERİ

Bakanlık temmuz ve ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını, öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı. O nedenle telafi eğitimlerinin bir kısmının haziranın ikinci yarısı, diğer kısmının da eylülde okulların açıldığı zaman yapılması planlanıyor. Telafi eğitimine de katılım zorunlu değil

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