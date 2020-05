Haziran'da okul olacak mı? Son dakika haberi

Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlerin Haziran ayında okullar açılacak mı şeklinde güncellendiğini görüyoruz. Bu konuda alınacak önlemler neticesinde Haziran ayında okulların açılabileceği belirtiliyor. İlk olarak 12. sınıfların açılmasının gündeme geldiği şu günlerde tek bir tarih üzerinde duruluyor. Bu açıklamaların işaret ettiği tarih ise Ramazan Bayramı'nda olduğu belirtiliyor. Okulların Ramazan bayramından sonra açılıp açılmayacağına ilişkin yeni gelişmeler bulunuyor. Bu açıklamalar Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmıştı ve yeniden gündeme geldi. Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak.Milliyet'in internet sitesinden paylaşılan habere göre okullar kademeli olarak 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ana okul ve ilkokul öğrencileri tedbir amaçlı eğitime başlamayacak. İlk etapta LGS ve YKS Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının normalleştirme sürecine ilişkin okulların açılma tarihiyle hazırladığı taslak çalışma bu şekilde. Koronavirüs salgının yayılım hızı ve güncel koşullara göre bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında "Her şey yolunda gider, normalleşme planları hayata geçerse okullar ne zaman açılır?" sorusu üzerine " "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız."dedi. Açıklamasının devamında Bakan Selçuk, Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklarla kurulan iletişim, kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yapılan çalışmaların istişareler neticesinde bir yere bağlandığını ifade etti.Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin nasıl yapılacağı sorusuna, "Birincisi televizyonla eğitim bir telafidir. İkincisi internet desteği ki her bir çocuğunuzun her bir öğretmenimizin internette EBA'da ne kadar kaldığı, neler öğrendiği, ödevlerini yapıp yapmadığı, kendisine yöneltilen soruları cevaplayıp cevaplamadığı bunların her birini kişi bazında görebiliyoruz. İnternetteki eğitiminin de ölçüsünü oradan anlayabiliyoruz. Bu da yani internet, televizyon tabanlı eğitim de bir telafidir. Üçüncüsü de yüz yüze telafi kısmı vardır. Telafi kısmının yüz yüzesi; diyelim ki 1 Haziran'da okulları açtık, bizim telafimiz başlar. Diyelim ki eylülde açtık, hemen başlar."dedi.Okullar açıldıktan sonra öğrencilere hiçbir şekilde yazılı, sözlü veya benzeri herhangi bir sınav uygulanmayacak. Ayrıca bu dönem için devam zorunluluğu da aranmayacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.Dersler tamamen hızlandırılmış telafi eğitimi niteliğinde olacak. 16 Mart'tan bu yana işleyemedikleri konuların özeti yapılacak. Ancak asıl eğitim, psikososyal destek eğitimi olacak. Bunun için bir süre önce öğretmenlere bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştı. Öğrencilerin olası travmalarını gidermeleri için okullarda da bu eğitim programı uygulanacak. Eğitim sürecinde valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece örneğin sıcak hava nedeniyle veya eğitimi etkileyecek başka olumsuz koşul ya da tehditler varsa il pandemi kurulları kısıtlama kararı konusunda o ilin durumuna göre karar verebilecek. Ayrıca açık okullarda her türlü temizlik ve koruma önlemleri de İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda alınacak.7 Haziran olarak planlanan LGS'nin de, temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan şekilde LGS için 7 Haziran tarihinin geçerli olup olmayacağının bu hafta başında yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Daha önce 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS ile ilgili de öne çekilme iddiaları bulunurken, bu konuda da son kararı Cumhurbaşkanı verecek.