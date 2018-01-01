Haziran 2018 TOP200 listesi açıklandı!

Hemen hemen her ay olduğu gibi Türk Milli Takımı anchoru olan Fatih "ThunderUP" Akduman, haziran ayını 70. sırada bitirerek daha önceki iki ayı da TOP25 bitirdiği için 2018 HCT Europe Fall Playoffs'a gitmeyi garantileyip, adını daha sezon bitmeden Avrupa'nn sonbahar sezonu için en başarılı ilk 64 oyuncu arasına yazdırdı.Bu ayki TOP150 Arena listesindeyse de, ünlü Arena Hearthstone yayıncısı ve oyuncusu olan Başar "" Coşkunoğlu da 92. olarak bitirerek sıralamaya adını yine yazdırmış oldu. Blizzard tarafından, sezonun bitimindeki her ayın yaklaşık ilk on gününde açıklanan bu liste, aynı zamanda da puanlı sezonlarda hem Hearthstone Dünya Şampiyonası'na katılmak için, hem de HGG yani milli takım adaylığı içinde önemli bir kriter olan standart sıralaması, her ay güncel olarak Sporx Espor tarafında da aylık olarak paylaşılacak.Tüm sıralamayı görmek içintıklayabilirsiniz.