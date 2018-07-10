Hazard'dan Fransa'ya hem eleştiri, hem destek!

Eden Hazard, Fransa'ya elendikleri maçın ardından hem rakiplerini eleştirdi, hem de finalde Fransa'yı destekleyeceğini söyledi.

Belçika'nın yıldızı Eden Hazard, Fransa yenilgisinin ardından hem rakiplerini eleştirdi, hem de finalde gönlünün Fransa'da olduğunu söyledi.

Hazard, bu Dünya Kupası'nın en iyi takımının Belçika olduğunu da dile getirdi.

İşte Belçikalı yıldız oyuncunun maç sonundaki sözleri...

''Bu Dünya Kupası'nın en iyi takımı biziz. Fransa güzel bir futbol oynamıyor, sağlam ve katı bir şekilde savunma yapıyorlar.''

''Fransa, Dünya Kupası'nı kazanır mı bilmiyorum ama ben çocukluğumdan beri Fransa'yı desteklemişimdir. Fransa'nın ikinci yıldızı almasını isterim.''



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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