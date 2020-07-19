Hazard: "Kariyerimin en kötü sezonuydu"

Real Madridli Eden Hazard, 2019/2020 sezonunu değerlendirdi ve kendisi için en kötü sezon olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Hazard: 'Kariyerimin en kötü sezonuydu'
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19 Temmuz 2020 19:03
Sezon başında Real Madrid'e 115 milyon avro karşılığında transfer olan Eden Hazard, sezon içerisindeki performansını değerlendirdi.

"KARİYERİMİN EN KÖTÜ SEZONU"

Eden Hazard yaptığı açıklamada; "Biraz garip bir sezondu. Takım olarak lig şampiyonluğunu kazandık ama bireysel olarak kesin bir şekilde kariyerimin en kötü sezonunu geçirdim diyebilirim. Lig sonrası çoktan iyi bir sezondu diyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayabilirsek daha da iyi olacak." dedi.

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid forması ile 21 resmi maça çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



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