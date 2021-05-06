Hazard'ın maç sonu görüntüsü tartışma oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madridli Eden Hazard'ın eski takımı Chelsea'ye elendikten sonraki görüntüsü tartışma konusu oldu.Belçikalı yıldız maç sonunda eski takım arkadaşlarıyla şakalaşırken görüntüsü kameralara yansıdı. Eski takım arkadaşlarıyla hasret giderirken yüzü gülmesi eleştirilerin hedefi olurken sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geldi.Eden Hazard bilindiği gibi Chelsea'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sakatlıklarla boğuşmuş ve beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.