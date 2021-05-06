Hazard'ın maç sonu görüntüsü tartışma oldu

Eski Chelseali Eden Hazard, Real Madrid'in kaybettiği yarı final sonrasındaki görüntüsü ile İspanyol taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Hazard'ın maç sonu görüntüsü tartışma oldu
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06 Mayıs 2021 00:39
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madridli Eden Hazard'ın eski takımı Chelsea'ye elendikten sonraki görüntüsü tartışma konusu oldu.

Belçikalı yıldız maç sonunda eski takım arkadaşlarıyla şakalaşırken görüntüsü kameralara yansıdı. Eski takım arkadaşlarıyla hasret giderirken yüzü gülmesi eleştirilerin hedefi olurken sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geldi.

Eden Hazard bilindiği gibi Chelsea'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sakatlıklarla boğuşmuş ve beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.



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