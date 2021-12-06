Hazard için Premier Lig'den iki takım devrede

Real Madrid'deki kariyeri sakatlıkların da etkisiyle parlak geçmeyen Eden Hazard için Premier Lig'de iki takımın devrede olduğu aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hazard için Premier Lig'den iki takım devrede
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06 Aralık 2021 16:00
Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan Eden Hazard'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ve peşinde iki takımın olduğu aktarıldı.

AYRIMAYI DÜŞÜNÜYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Real Madrid'de sakatlığı geçmesine rağmen son iki haftadır da forma giyemeyen Belçikalı futbolcunun kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Haberde, Real Madrid'in de maaşı nedeniyle Belçikalı futbolcunun gidişine sıcak baktığı kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcunun taliplerinin ise Premier Lig'den West Ham United ve Everton olduğu ifade edildi.

ANCELOTTI: "AYRILMAK İSTEYEN FUTBOLCU, AYRILIR"

Öte yandan çıkan haberlerde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de, "Teknik direktörlük kariyerimde, ayrılmak isteyen bir futbolcunun kalmasını istemedim. Eğer bir futbolcu ayrılmak istiyorsa, ayrılır. Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur" açıklamalarına yer verildi.


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