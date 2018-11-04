'in 11. haftasında Chelsea, evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.Chelsea 32. dakikada Morata'nın attığı golle öne geçerken, Crystal Palace'a beraberliği getiren gol, 53. dakikada Townsend'den geldi. Hafif sakatlığından dönen Eden Hazard, 64. dakikada Willian'ın yerine oyuna girdi ve oyunu değiştiren isim oldu. 65. dakikada Hazard'ın asistinde Morata ağları sarsarken, 70. dakikada Pedro 3-1'lik skoru belirledi.Bu skorun ardından ligde 8 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup yürüyüşünü sürdüren Chelsea puanını 27 yaptı. 3 puan hasret 5 maça çıkan Crystal Palace ise 8 puanda kaldı.Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea evinde Everton ile karşılaşacakken, Crystal Palace evinde Tottenham'ı konuk edecek.